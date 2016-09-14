Москва, 14 сентября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Школьный курс обществознания должен не только знакомить школьников с идеалами правового государства, но и объяснять им недопустимость неправового поведения, в частности, в политической сфере. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин, выступая с заключительным словом на «круглом столе», посвященном преподаванию основ права в рамках школьного курса обществознания.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Нарышкин указал на огромную роль права в жизни общества. «Право есть концентрированное выражение моральных и нравственных ценностей. Даже традиции отражаются в праве — помните, мы в течение VI созыва Госдумы приняли ряд норм, которые касаются такой непростой темы, как однополые браки. И в этих нормах частично отразились наши национальные традиции, — христианские, мусульманские», — напомнил он.

«Я это говорю к тому, что роль права высока в жизни общества, и этот раздел будет существенным в учебнике обществознания, при том, что я не возражаю против иных подходов», — пояснил спикер Госдумы.

В учебнике обществознания следует уделить место теме политической конкуренции, причем осветить ее с разных сторон, полагает Нарышкин. «Наше образование должно знакомить молодых людей не только с идеалами демократического правового государства, потому что идеалов почти нигде не бывает. Идет сейчас избирательная кампания. По моим оценкам, она идет цивилизованно, достойно, но при этом все равно есть примеры недопустимого, неправового поведения со стороны ряда кандидатов, которые допускают очевидную ложь, передергивания и надуманный компромат», — отметил Нарышкин.

«Мне кажется, школьный курс обществознания должен рассказывать школьникам о недопустимости неправого поведения, недопустимости недобросовестной политической конкуренции, мы должны обратить внимание на это», — заключил он.