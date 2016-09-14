Берлин, 14 сентября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии (октябрь 1998 года — ноябрь 2005 года, предшественник Ангелы Меркель) Герхард Шрёдер заявил о намерении развестись со своей женой Дорис Шрёдер-Кёпф. Супруги уже подали заявление о расторжении брака, пишет Bild.

kremlin.ru Герхард Шрёдер и Дорис Шрёдер-Кёпф. 2003

По данным издания, Шрёдеры прожили вместе 19 лет. У них есть приёмные дети, о которых «они и дальше будут вместе заботиться».

Уточняется, что двоих детей муж с женой усыновили из России. Кроме того, у Дорис есть дочь.

Стоит отметить, что Шрёдер расторгает уже четвёртый брак. В настоящее время германскому политику 72 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Шрёдер заявил, что Европе нужна великая Россия. По его словам, только американцы всё ещё хотят, чтобы она была слабой.