Вильнюс, 14 сентября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Член парламентской фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Аудронюс Ажубалис разозлился на члена Еврокомиссии, ответственного за здравоохранение, литовца Витяниса Андрюкайтиса за интервью в русскоязычном еженедельнике «Экспресс-неделя», в котором Андрюкайтис, по утверждению Ажубалиса, «публично обвиняет ЕС и конкретно Литву в русофобии и предъявляет открытые подозрения в том, что русскоязычным жителям Литвы плохо живется в этой стране», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 сентября.

Saeima Аудронюс Ажубалис

«Социал-демократ Витянис Андрюкайтис продолжает антилитовскую политику. Удивительно, что высшее должностное лицо Литвы в Еврокомиссии обвиняет саму Литву в антироссийской пропаганде. Более того, Андрюкайтис в интервью принялся защищать олимпийскую сборную России, которая по уши увязла в допинговых скандалах. Можно было бы отмахнуться от такой антиевропейской лексики социал-демократа. Но то, что он в том же самом интервью заговорил о том, что русскоязычным жителям плохо живется в Литве, уже опасно, потому что это признаки разжигания межнациональной розни. Я уверен, что граждане Литвы русской национальности разумны и понимают, что критика в адрес Кремля — это не русофобия», — утверждает Ажубалис.

В самом интервью «Экспресс-неделе» Андрюкайтис, говоря про страхи руководства Литвы, в частности, заявил:

«Очень плохо, когда часть избирателей выбирают во власть тех, кто по натуре боязлив, а то и просто труслив. Задача руководителей — не бояться, а иметь трезвую голову, трезво оценивать события и искать конструктивные решения. А что мы слышим? «Мы у руля государства, у руля главного министерства, но мы трусы — мы боимся!» Но ведь если страх застилает глаза руководителей, это опасно для общества, потому что такие люди не сумеют принять трезвое решение! Зачем же руководителям показывать свою трусливую и истеричную суть?! История знает немало примеров глав государства, которые никогда не поддавались панике, не утрировали ситуацию, не гипертрофировали угрозы, а всегда трезво и прагматично искали выход. Что было бы, если бы Черчилль во время Второй мировой войны был одержим фобиями? Мне непонятно, как руководители государства могут говорить, что мы, мол, «кремлефобы»? (…) Ни один член правительства не имеет права сеять панику, страх: напротив, он должен логично, аргументированно и здраво передавать картину событий. И я, как член этого общества, гражданин Литвы, избиратель, хочу видеть во власти трезвомыслящих людей, чтобы мои дети и внуки жили в обществе созидания, а не в мире, нашпигованном всевозможными фобиями».

Отвечая на вопрос о постоянном нагнетании страха в Литве и регулярных заявлениях о том, что Россия «вот-вот нападёт на Литву», Андрюкайтис сказал:

«Да, кровавые события Майдана, аннексия Крыма, кровавый конфликт в Донбассе и в Луганске, очень жесткая политика администрации В. Путина в связи с конфликтом, та или другая форма вмешательства в него со стороны Кремля настораживают… Но тут я полностью поддерживаю позицию Жан-Клода Юнкера, высказанную во время его встречи с Путиным в Санкт-Петербурге. Ведь есть Минские договоренности, постоянные наблюдатели, другие форматы, на которых ведется дипломатическая работа. И при чем тут война с Россией? Это уже пропаганда! Задайтесь вопросом, что лучше: добрососедство или постоянное нагнетание напряженности в отношениях?»

О скандале вокруг Олимпиады Андрюкайтис сказал следующее: «Вот даже Олимпиада, отойдя от принципов, провозглашенных Пьером де Кубертеном, стала примером русофобии и злобной пропаганды. Стыдно за некоторых наших политиков, чьи комментарии были полны ненависти и ура-патриотического угара. Я не представляю, как в нынешней обстановке русофобии чувствуют себя русские Литвы — мои сограждане?! «Уйди от зла и сотвори благо!»: это должно быть правилом для всех СМИ — Литвы, России, других стран. Пора уходить от конфронтации и переходить к обсуждению сложных вопросов».