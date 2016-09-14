Санкт-Петербург, 14 сентября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Для доставки болельщиков на стадион во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года комитет по транспорту Санкт-Петербурга планирует закупить автобусы-шаттлы. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил глава комитета Александр Головин, передает корреспондент ИА REGNUM.

naeimasgary Салон автобуса

«У нас будет 125 автобусов-шаттлов для доставки людей на стадион на Крестовском», — рассказал Головин. По его словам, шаттлы будут представлять собой обычный сочлененный автобус повышенной вместимости, с так называемой «гармошкой».

Маршрут следования шаттлов будет пролегать через аэропорт «Пулково» и Московский вокзал. Объясняется это тем, что большинство гостиниц расположено в непосредственной близости к вокзалу. Также, если фан-зоной будет утверждена Конюшенная площадь, автобусы будут забирать болельщиков и оттуда.

Стоимость закупки чиновник не уточнил.

Кроме того, по словам Головина, во время проведения в Петербурге матчей Кубка Конфедераций в 2017 году будет организовано движение трамваев-шаттлов .

«Мы планируем сделать специальный «шаттловый» трамвайный маршрут от улицы Савушкина до метро «Старая деревня». Чтобы обеспечить скоростные характеристики доставки болельщиков на матчи, будет организована выделенная трамвайная полоса. По трамваям техническое задание уже готово, средства из бюджета выделены», — сообщил чиновник.

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Напомним, для доступа болельщиков на новый стадион, строящийся в западной части Крестовского острова, на намывных территориях будет возведена станция метро «Новокрестовская». Кроме того, от Приморского района на Крестовский остров строится пешеходный Яхтенный мост.