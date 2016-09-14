Мурманск, 14 сентября, 2016, 14:10 — ИА Регнум.



Гогин Борис. Портрет врача Мягковой М.А., 1976

Мурманские общественники выступили за разработку жилищной программы, которая призвана побудить медицинских специалистов заключать долгосрочные трудовые соглашения с учреждениями здравоохранения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее обращение в адрес регионального правительства подготовили в местном отделении Общероссийского народного фронта.

«Данная инициатива может стать стимулом для молодых медиков жить и работать в условиях Крайнего Севера, — прокомментировали в мурманском ОНФ. — Мониторинг, проведённый активистами ОНФ весной этого года, выявил острую нехватку врачей и медперсонала. Проблему с узкими специалистами ощутили на себе почти 50% опрошенных пациентов, нехватку терапевтов — 27%, младшего персонала (медсестер и фельдшеров) — 15%.»

Общественники предлагают включать в льготную жилищную программу специалистов, заключивших соглашения с организациями здравоохранения на срок не менее десяти лет с особыми условиями досрочного расторжения договора.

«Свои предложения по повышению доступности оказания медицинской помощи активисты Народного фронта направили региональным властям, — добавили в ОНФ. — Как раз сейчас идёт работа над законопроектом по развитию Арктической зоны, где социальному блоку отведено особое место. В случае успешной реализации жилищная программа может быть распространена на специалистов других отраслей».

В настоящее время, как сообщало ИА REGNUM, выпускники-медики не едут работать в Мурманскую область. Ранее в ОНФ объяснили нехватку врачей в том числе наличием негативных результатов оптимизации в сфере здравоохранения: по мнению «фронтовиков», восстановление ликвидированных фельдшерско-акушерских пунктов вполне могло бы стать первым шагом на пути решения проблемы дефицита медицинских кадров.