Вологда, 14 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Депутаты города металлургов Вологодской области единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Андрея Новикова (ЛДПР), сообщает корреспондент ИА REGNUM. Голосование проходило на внеочередной сессии гордумы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

«Полномочия депутата городской думы Новикова Андрея Павловича необходимо прекратить досрочно в связи с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора», — цитирует корреспондент ИА REGNUM зампредседателя череповецкой гордумы Маргариту Гусеву.

По словам председателя думы Андрея Подволоцкого, такой случай произошел в череповецком парламенте впервые.

«Нам нужно всем крепко об этом подумать», — обратился на прошедшей сессии к депутатам Подволоцкий.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, Андрей Новиков обвинялся по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Андрей Новиков, избранный в 2012 году депутатом Череповецкой городской Думы, являлся единственным учредителем и директором ООО «КапиталСтройГрупп». По версии следствия, с 2012 по 2013 год, нуждаясь в денежных средствах, народный избранник принимал на себя заведомо необоснованные обязательства по строительству домов и бань, не имея намерения и возможности их исполнять. Полученные от граждан деньги по заключенным договорам подряда Новиков похищал и распоряжался ими по своему усмотрению. В мае его осудили на 2,5 года условно. Однако затем областной суд смягчил приговор, заменив его штрафом в 450 тыс. рублей.