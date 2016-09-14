Карпинск, Свердловская область, 14 сентября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В Свердловской области бывший руководитель машиностроительного завода города Карпинска предстанет перед судом. Его обвиняют в невыплате заработной платы сотрудникам предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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По версии следствия, с осени 2014-го в течение года, являясь руководителем предприятия, обвиняемый частично в течение более трёх месяцев и полностью более двух месяцев не выплачивал зарплату сотрудникам. В результате перед более чем 160 работниками образовалась задолженность по зарплате свыше четырёх миллионов рублей.

Тем не менее сам обвиняемый приобрёл в собственность дорогостоящий автомобиль иностранного производства. По ходатайству следствия автомобиль был арестован судом с целью возмещения ущерба потерпевшим. В пресс-службе регионального управления СКР подчеркнули, что по действующему законодательству обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, продолжается расследование уголовного дела по невыплате заработной платы на «Верхнесинячихинском металлургическом заводе» (ВСМЗ). Рабочие предприятия не получали зарплату в полном объёме с ноября 2015 по июнь 2016 года. Перед сотрудниками накопился долг в одиннадцать миллионов рублей. Рабочие были вынуждены пойти на крайние меры и объявили в конце лета голодовку.

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После вмешательства прокуратуры и следственных органов к концу августа удалось погасить всю задолженность по зарплате перед работающими сотрудниками. На текущий момент в пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что осталась незначительная задолженность по выплатам причитающихся денежных средств уволившимся с завода сотрудникам.

Напомним, что в августе текущего года была полностью погашена задолженность по зарплате с мая по июль перед 183 сотрудниками кирпичного завода города Асбест в размере свыше 8,1 миллиона рублей.

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Это произошло после того, как доведённые до отчаяния работники обратились в прокуратуру и записали видеообращение, адресованное руководству завода и властям Свердловской области.