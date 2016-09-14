Париж, 14 сентября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен подтвердила свою готовность к проведению во Франции референдума по выходу страны из состава Евросоюза. Об этом политик заявила в ходе сессии Европарламента в Страсбурге, передает RT.

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Ле Пен был задан вопрос о ее готовности к организации референдума в случае избрания главой государства. Политик отметила, что референдум является наилучшим инструментом с точки зрения норм демократии.

«На протяжении последних лет я говорила, что намерена организовать референдум, чтобы французы могли высказать своё мнение о выходе Франции из ЕС», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября на встрече со своими сторонниками Марин Ле Пен уже заявляла о своём намерении провести референдум о выходе Франции из ЕС в случае победы на президентских выборах. Она отметила, что французы имеют право высказать свое мнение по этому поводу также, как в июне это сделали жители Великобритании.