В шесть регионов на выборы направят «группы офицеров» МВД РФ
Москва, 14 сентября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. В МВД с начала избирательного периода поступило 4 тыс. обращений о нарушениях законодательства. Наибольшее число жалоб зарегистрировано в Чувашии, Пермском крае и Свердловской области. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 сентября, заявил на заседании Центризбиркома заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.
Замглавы МВД сообщил, что по состоянию на 13 сентября получено 4 тыс. обращений «о нарушениях избирательного законодательства либо охраны общественного порядка». «Наибольшие из них: Чувашская Республика — 478, Пермский край — 224, Свердловская область — 226. Мы их отождествляем, безусловно, как носящие под собой основания в виде нарушения избирательного законодательства, либо нарушения охраны общественного порядка. И как результат следствия работы пиарщиков. Это тоже всё понимаем и соответствующую работу проводим», — сказал заместитель министра, прогнозируя увеличение жалоб.
Примечательно, что в МВД по Чувашии, которое с недавнего времени возглавляет генерал-майор Сергей Неяскин, заявляли ИА REGNUM, что в Чувашской Республике всё спокойно: «Никаких эксцессов, связанных с выборной тематикой, не зарегистрировано, всё спокойно».
По данным МВД РФ, в рамках предвыборной кампании в стране прошло 62,5 тыс. агитационных мероприятий, из них наибольшее число — в Москве (более 19 тыс.), Самарской области (более 7 тыс.) и Иркутской области (свыше 6 тыс.). «Нарушений общественного порядка, которые могли бы повлиять, мы не зарегистрировали», — заверил заместитель министра.
Обеспечивать общественный порядок при проведении выборов в РФ будут около 300 тыс. сотрудников полиции. При этом в шесть регионов будут стянуты дополнительные «группы офицеров». «В шесть регионов — Краснодар, Чувашия, Самара, Крым, Севастополь и Новосибирск — направляются группы офицеров министерства внутренних дел Российской Федерации для оказания практической помощи нашим низовым подразделениям», — сообщил Горовой.