Москва, 14 сентября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. В МВД с начала избирательного периода поступило 4 тыс. обращений о нарушениях законодательства. Наибольшее число жалоб зарегистрировано в Чувашии, Пермском крае и Свердловской области. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 сентября, заявил на заседании Центризбиркома заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

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Замглавы МВД сообщил, что по состоянию на 13 сентября получено 4 тыс. обращений «о нарушениях избирательного законодательства либо охраны общественного порядка». «Наибольшие из них: Чувашская Республика — 478, Пермский край — 224, Свердловская область — 226. Мы их отождествляем, безусловно, как носящие под собой основания в виде нарушения избирательного законодательства, либо нарушения охраны общественного порядка. И как результат следствия работы пиарщиков. Это тоже всё понимаем и соответствующую работу проводим», — сказал заместитель министра, прогнозируя увеличение жалоб.

Примечательно, что в МВД по Чувашии, которое с недавнего времени возглавляет генерал-майор Сергей Неяскин, заявляли ИА REGNUM, что в Чувашской Республике всё спокойно: «Никаких эксцессов, связанных с выборной тематикой, не зарегистрировано, всё спокойно».

По данным МВД РФ, в рамках предвыборной кампании в стране прошло 62,5 тыс. агитационных мероприятий, из них наибольшее число — в Москве (более 19 тыс.), Самарской области (более 7 тыс.) и Иркутской области (свыше 6 тыс.). «Нарушений общественного порядка, которые могли бы повлиять, мы не зарегистрировали», — заверил заместитель министра.

Обеспечивать общественный порядок при проведении выборов в РФ будут около 300 тыс. сотрудников полиции. При этом в шесть регионов будут стянуты дополнительные «группы офицеров». «В шесть регионов — Краснодар, Чувашия, Самара, Крым, Севастополь и Новосибирск — направляются группы офицеров министерства внутренних дел Российской Федерации для оказания практической помощи нашим низовым подразделениям», — сообщил Горовой.