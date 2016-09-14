Мурманск, 14 сентября, 2016, 14:02 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

Суммарная задолженность предприятий теплоснабжения перед АО «АтомЭнергоСбыт» составляет 568 млн рублей, из них задолженность электрокотельных — 481 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

«Электрокотельные оплачивают в среднем 54% потребленной электроэнергии, в основном из средств субсидий, предоставляемых бюджетом области, — объяснила пресс-секретарь филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» Александра Потёмкина. — Данная проблема регулярно обсуждается на заседаниях межведомственной комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за ранее потребленные ресурсы».

В числе крупных должников, по данным компании, МУП «ТЭР» посёлка Пушной — задолженность составляет 36 млн рублей, МУП сельского поселения Тулома «УЖКХ» — задолженность 32 млн рублей, ООО «КомСервис» — задолженность 27 млн рублей, МУП «Услуги ЖКХ» — задолженность 25 млн рублей, и так далее.

Отметим, по информации Минэнерго Мурманской области, отопительный период во всех муниципальных образованиях региона уже начат. Котельные подают тепло во всех муниципальных образованиях без ограничений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в жилые дома областного центра тепло начало поступать 9 сентября.

Добавим, в Мурманской области существует устойчивая тенденция к увеличению задолженности перед ресурсниками. Так, только за период отопительного сезона 2015−2016 гг задолженность перед Мурманской ТЭЦ выросла более чем на 300 миллионов рублей.

Тем не менее, по данным крупнейшего поставщика тепловой энергии в Мурманске, в межотопительный период задолженность, как правило, снижается.