Киев, 14 сентября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 13 сентября поручил украинскому правительству заложить в проект бюджета на 2017 год 129 млрд грн (порядка 5 млрд долл.) на финансирование сектора безопасности и обороны. Об этом сообщила пресс-служба СНБО, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алесандр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

«Совет определил приоритеты оборонной политики и политики безопасности и соответствующий бюджетный ресурс, необходимый для их обеспечения. По результатам рассмотрения Кабинету министров Украины поручено в пределах государственного бюджета на 2017 год обеспечить финансирование сектора безопасности и обороны в соответствии со Стратегией национальной безопасности на уровне не менее 5% ВВП, что в соответствии с макропоказателями, утвержденными правительством, составит более 129 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Также на заседании был принят за основу «Комплекс мероприятий по противодействию гибридным угрозам и основные меры государственной политики по предупреждению угроз государственному суверенитету и восстановлению территориальной целостности Украины».

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, Совет еще раз соберется в конце недели — «чтобы рассмотреть вопрос коррекции государственного оборонного бюджета с целью увеличения расходов на сектор безопасности и обороны на текущий год».

«Также будет рассмотрен вопрос применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказал Турчинов.

По его словам, за два года военных действий в Донбассе украинский военно-промышленный комплекс освоил производство новых видов вооружений.

«Сегодня мы производим широкий спектр оружия и военной техники. В 2014-м мы заложили основы и запустили процессы. Это производство, это требует времени. Конечно, нельзя было за март или апрель 2014-го все сразу восстановить. Реальные результаты оборонпром начал давать уже с 2015 года. Мы закрываем все основные потребности в технике и вооружении наших Вооруженных сил, Нацгвардии, всех силовых структур. Украинские предприятия производят многие позиции: начиная от пистолетов и автоматов и заканчивая бронетехникой и мощными ракетными комплексами … Но очень сложно закрывать весь спектр современных вооружений самостоятельно. Условно говоря, у нас есть мощная эффективная бронетехника, но чтобы она соответствовала самым высоким стандартам, необходимы современные прицелы, необходимы приборы ночного видения и т.п. Поэтому нам очень нужна военно-техническая кооперация с нашими партнерами», — считает Турчинов.

По его словам, украинские предприятия производят новые виды оружия и техники по стандартам НАТО.

При этом Турчинов обвинил украинский парламент в саботаже финансирования ВСУ.

«Сразу нужно вооружаться так, чтобы не было необходимости перевооружаться, чтобы наше оружие ничем не уступало лучшим образцам. И это достаточно затратная тема. При проблемном бюджетном финансировании, при том же саботаже в парламенте это очень трудно дается», — признал Турчинов.

Напомним, что итоговый вариант государственного бюджета утверждает именно Верховная рада Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что военный бюджет Украины на 2017 год будет составлять 5% ВВП (до 5 млрд долл).

«Будем утверждать военный бюджет на 2017 год. И там будет 5% ВВП, я надеюсь, 129 млрд гривен, которые пойдут на сектор обороны и безопасности. Это для того, чтобы украинский воин был хорошо обучен, хорошо одет, накормлен, вооружен и был символом опоры нашей независимости», — сказал Порошенко.