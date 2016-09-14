Москва, 14 сентября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В России возбуждено уголовное дело против сотрудника силовых структур Украины Игоря Рицко и иных неустановленных лиц, которые подозреваются в привлечении несовершеннолетних для осуществления диверсий на территории Донбасса. Об этом сообщается в среду, 14 сентября, на сайте Следственного комитета РФ (СКР).

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

«Рицко с иными пока неустановленными сотрудниками силовых структур Украины в нарушение положений международных правовых актов, гарантирующих соблюдение и защиту прав мирного населения, в том числе несовершеннолетних, во время вооруженных конфликтов, в мае 2015 г. вовлек путем обещаний материального вознаграждения, шантажа и угроз несовершеннолетних жителей г. Ясиноватая в совершение тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

По версии следствия, группа подростков под руководством Рицко с мая 2015 по июнь 2016 г. устроила 8 взрывов на разных объектах в населенном пункте Ясиноватая (ДНР).

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование данного уголовного дела.

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