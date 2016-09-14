Москва, 14 сентября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию об оставке, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

sledcom.ru Владимир Маркин

Ранее Life сообщил, что в отставку подал сотрудник Следственного комитета России генерал-майор юстиции Владимир Маркин.

В пресс-службе СКР сообщили, что не знают об отставке Владимира Маркина, сообщает RT.

«У пресс-службы нет такой информации», — ответили в пресс-службе СК РФ.