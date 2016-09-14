Владимир Маркин не стал комментировать сообщение о своей «отставке»
Москва, 14 сентября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию об оставке, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
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Владимир Маркин
Ранее Life сообщил, что в отставку подал сотрудник Следственного комитета России генерал-майор юстиции Владимир Маркин.
В пресс-службе СКР сообщили, что не знают об отставке Владимира Маркина, сообщает RT.
«У пресс-службы нет такой информации», — ответили в пресс-службе СК РФ.