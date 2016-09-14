Звенигород, Московская область, 14 сентября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Главное управление культурного наследия Московской области после проведенной проверки состояния объекта культурного наследия федерального значения — «Звенигородское городище и городище «Городок», расположенного в городе Звенигород, подтвердило факт нанесения вреда археологическому слою памятника истории. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

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«В ходе осмотра территории установлено, что на земельном участке при доме № 6 по улице Городок города Звенигород проведены работы по сносу дома и вывозу строительного мусора, в результате которых причинён вред археологическому слою», — отметили в ведомстве.

Собственник земельного получил предписание о немедленной приостановке всех работ до согласования проекта строительства здания. Также было принято решение о привлечении собственника к административной ответственности.

«Причинение вреда памятнику археологии не останется безнаказанным», — заявляют в ГУКН.

Напомним, по словам экспертов, Городок является археологическим памятником федерального значения и одним из самых ценных в Звенигороде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в ходе сноса одного из частных домов был поврежден культурный слой памятника «Звенигородский кремль», относящийся к 12−18 векам.

«Рядом с памятником сохранилось несколько жилых домов, на которые еще в советские годы были проекты по отселению — запрещалось их реконструировать, потому что заповедная территория, но эти дома дошли до наших дней. И вот новый собственник одного из домов, который его недавно купил, произвел снос дома при помощи тяжелой техники, уничтожив уникальный археологический слой, на территории которого находились даже остатки древних валов. Был нанесен ущерб государству», — заявил тогда председатель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Евгений Соседов.