Саратов, 14 сентября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Визит мэра Москвы Сергея Собянина в Саратов начался с посещения Мемориального комплекса «Парк Победы» на Соколовой горе, где он осмотрел экспозицию Музея боевой и трудовой славы. Затем состоялось подписание соглашения между правительством Москвы и правительством Саратовской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Собянин побывал также в Саратовском областном музее боевой и трудовой славы. Там состоялась церемония передачи ему капсулы с землей с Братской могилы на Воскресенском кладбище Саратова.

В ходе церемония подписания соглашения между региональными и столичными властями губернатор Валерий Радаев заявил, что регион почувствовал столичную поддержку. «Мы видим, как развивается столица, и стремимся к вашему примеру. Мы получили спецтехнику, трамваи, троллейбусы, машины службы скорой помощи. Для нас это большая поддержка. Мы наработали хорошие связи — товарооборот составляет 90 млрд рублей», — отметил глава области.

В свою очередь Сергей Собянин назвал Саратовскую область крупнейшим регионом в экономическом плане. По его словам, во время взаимных санкций Москва не испытывала дефицита продуктов благодаря помощи таких регионов, как Саратовский. «В трудное время вы пришли Москве на помощь. Мы помогаем вам в промышленности, коммунальной технике. Сотни ваших предприятий работают на рынке Москвы. Сегодняшние соглашения выведут наши отношений на новый качественный уровень», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин прибыл в Саратов с однодневным визитом.