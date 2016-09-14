Киев, 14 сентября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Экономика Украины на сегодня демонстрирует рост, что даст возможность наполнить государственный бюджет и инвестировать в рост качества жизни украинского народа и граждан. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства 14 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Peggy Marco Рост

«Фактически возможно сегодня сказать, что мы видим за несколько кварталов, за первое полугодие рост ВВП. Мы видим оживление в экономической среде… Мы имеем сегодня и замедление, и это показывает статистика, инфляционных процессов. То есть начался процесс оздоровления и роста. Наша задача — сделать его устойчивым и таким образом, чтобы люди его почувствовали», — заявил глава украинского правительства.

Экономический рост и поступления в бюджет от этого роста создадут возможности для финансирования других социально значимых расходов бюджета, пообещал Гройсман.

Украинский премьер признал, что за всеми цифрами есть очень непростые условия жизни людей.

«Я вижу и понимаю, насколько сегодня людям трудно, но то, что мы имеем определенные положительные тенденции и сигналы, говорит о том, что упорная серьезная работа, сотрудничество с парламентом, сотрудничество с президентом даст возможность нам в первую очередь наполнить украинский бюджет и через наполнение украинского бюджета от экономического роста инвестировать в качество жизни украинского народа и граждан», — отметил он.

В свою очередь, первый вице-премьер, глава Минэкономики Степан Кубив уточнил, что правительство Украины прогнозирует в 2016 году рост ВВП на уровне 1%, при этом инфляция составит 14,1%.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что за последние 3−4 месяца в правительстве Украины увидели первые позитивные сигналы, «которые свидетельствуют о том, что мы уже упали на самое дно и начали отталкиваться вверх».

Экономика начала расти, мы имеем небольшой рост ВВП», — заявил Розенко.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины оценивает рост ВВП страны за семь месяцев 2016 года в 0,7% и прогнозирует его ускорение до 1% «плюс/минус» 0,2% по итогам года. При этом, согласно официальной статистике, реальный ВВП Украины во втором квартале 2016 года вырос на 1,3% по сравнению со вторым кварталом 2015 годом, тогда как в первом квартале этого года подобный показатель составил 0,1%. По отношению к предыдущему кварталу ВВП Украины во втором квартале 2016 года с учетом сезонного фактора увеличился на 0,6%