Москва, 14 сентября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Официальный представитель СКР Владимир Маркин не комментирует сообщения СМИ об его уходе в отставку.

Vitaliy Ragulin Владимир Маркин

«Никаких комментариев я пока не даю», — ответил Маркин «Интерфаксу» на просьбу прокомментировать сообщение Life.ru о том, что он «покидает Следственный комитет РФ».

Life.ru со ссылкой на свои источники сообщил, что «разговор о том, что руководитель управления взаимодействия со СМИ СКР собирается уйти из ведомства, был еще год назад».

Отметим, что это уже не первое сообщение СМИ о возможной отставке Маркина.