Представитель СКР Маркин не комментирует свою возможную отставку
Москва, 14 сентября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Официальный представитель СКР Владимир Маркин не комментирует сообщения СМИ об его уходе в отставку.
Vitaliy Ragulin
Владимир Маркин
«Никаких комментариев я пока не даю», — ответил Маркин «Интерфаксу» на просьбу прокомментировать сообщение Life.ru о том, что он «покидает Следственный комитет РФ».
Life.ru со ссылкой на свои источники сообщил, что «разговор о том, что руководитель управления взаимодействия со СМИ СКР собирается уйти из ведомства, был еще год назад».
Отметим, что это уже не первое сообщение СМИ о возможной отставке Маркина.