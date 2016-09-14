Санкт-Петербург, 2 ноября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. На дороги Санкт-Петербурга в ноябре текущего года впервые выйдет электробус. Электрический автобус марки КАМАЗ-6282 в течение двух месяцев будет проходить подконтрольную эксплуатацию на автобусном маршруте в Приморском и Выборгском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 ноября в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Электробус КАМАЗ-6282

Электробус выйдет на маршрут № 9, проходящий от автобусного парка до площади Мужества. Это позволит электробусу заряжаться в стационарных условиях автопарка от обычной электросети, без использования внешней зарядной станции.

«В ходе испытаний будут оцениваться возможность использования подобных моделей в Петербурге, а также технико-экономические показатели эксплуатации», — отметили в пресс-службе транспортной компании, обслуживающей городские автобусные маршруты.

Как отмечается, электробус относится к низкопольным видам транспорта, что удобно для пожилых людей и инвалидов. Вместимость электрического автобуса — 85 пассажиров. Для их удобства и безопасности батареи размещены в отсеке, отделенном от салона.

На предприятии сообщили, что КАМАЗ-6282 станет не последней новинкой, которая поступит в распоряжение «Пассажиравтотранса» еще в этом году. В декабре в Петербург прибудет на испытания двухсекционный электробус, способный перевозить 170 пассажиров.

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Как сообщил сегодня губернатор Георгий Полтавченко, выступая в Законодательном собрании, в 2017 году будут увеличены расходы на приобретение подвижного состава для общественного транспорта. Будут закуплены современные автобусы для социальных перевозок, в том числе 124 автобуса большой вместимости. Город получит более 100 троллейбусов, новые трамвайные вагоны, а также оплатит покупку 15 низкопольных трамвайных вагонов для двустороннего движения.