Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2016, 13:54 — ИА Регнум.

Казна Ростовской области оскудеет на 525 млн рублей, которые пойдут на закупку новых низкопольных трамваев. Решение о выделении средств было принято донским губернатором Василием Голубевым сегодня, 14 сентября, на заседании облправительства. В донскую столицу 16 вагонов компания ООО «ПК Транспортные системы» должна поставить до конца ноября, как и прописано в контракте. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике региона.

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Отметим, что аукцион администрация областного центра провела летом. Вагоны модели 71−911Е оснащены системами отопления и кондиционирования, камерами видеонаблюдения, автоматической системой пожаротушения.

Напомним, что обновление пассажирского транспорта осуществляется в преддверии проведения чемпионата мира по футболу. Помимо трамваев Ростов-на-Дону планирует приобрести 30 троллейбусов и 100 автобусов. Весь транспорт оборудован сплит-системами.

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