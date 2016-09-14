Великий Новгород, 14 сентября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Обращения граждан и зафиксированные факты нарушений в ходе предвыборной кампании на территории Новгородской области стали поводом для созыва внеочередного расширенного заседания рабочей группы Общественной палаты региона по контролю за выборным процессом. Как сообщили ИА REGNUM в новгородском «Общественно-аналитическом центре», речь шла о нарушениях со стороны партий «Справедливая Россия» и «Яблоко».

gorod-uspeha.com Флаг« Единой России»

Так, были выявлены факты массовой продажи по сниженным ценам продуктов питания с одновременной раздачей печатной продукции из фургонов с надписью «Справедливая взаимопомощь» — «в стилистике, схожей до степени смешения с агитационной продукцией политической партии «Справедливая Россия». По мнению членов рабочей группы, эти факты «носят в себе признаки завуалированного подкупа избирателей», при этом сообщается, что «имеет место сбор личной информации избирателей». Об этих «благотворительных акциях» уже проинформированы органы Роспотребнадзора, УМВД, прокуратуры Новгородской области с целью поверки законности их проведения и безопасности товара (в социальных сетях новгородцы рассказывают о продаже сахарного песка — прим. ИА REGNUM).

Также в рабочей группе заявили, что «от кандидатов, зарегистрированных от партии «Яблоко», открыто распространяются материалы, носящие оскорбительный характер по отношению к кандидату другой партии, что расценивается как явное нарушение новгородских традиций и этики политической борьбы». «Вне зависимости от политических разногласий недопустимо опускаться на уровень площадной брани», — говорится в сообщении.

По данным ИА REGNUM, речь идёт о книге кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Леонида Дорошева с названием «Губернатор жлоб», в которой содержатся статьи депутата с 2011 по 2016 годы (срок его полномочий в Новгородской областной думе), ранее опубликованные в «Новой новгородской газете». Ранее в партии заявили о том, что руководство государственного холдинга СМИ (ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций») отказалось публиковать в газетах медиахолдинга партийный агитационный материал, посчитав пункт программы партии «Отправить команду губернатора Митина в отставку» противоречащим законодательству. Отметим, что губернатор Новгородской области Сергей Митин возглавляет список «Единой России» на выборах в Новгородскую областную думу шестого созыва.

Общественная палата Новгородской области поручила представителю региона в Общественной палате РФ Максиму Григорьеву донести информацию об использовании «грязных технологий» представителями политических партий председателю ЦИК России Элле Памфиловой, а также генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке.

Напомним, в выборах в Новгородскую областную думу, которые пройдут 18 сентября, участвуют пять партий: ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Яблоко».