Магас, 14 сентября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Санкции, введенные рядом зарубежных стран против России, плодотворно повлияли на экономику Ингушетии. «Мы имеем сегодня то, о чем многие не могли даже и подумать пару лет назад», — заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров в ходе пленарного заседания международной специализированной выставки «Импортозамещение».

Хоенбергер Франц. Натюрморт с фруктами. 1908

Однако для закрепления результата, по мнению Евкурова, необходимо применить в серьезные меры, чтобы ограничить ввоз санкционной сельхозпродукции через третьи страны. Эта уловка импортеров «довольно серьезно сбивает темпы развития нашего производства», приводит слова главы Ингушетии 14 сентября его пресс-служба.

Также, по словам Евкурова, производители республики, получившие хорошие урожаи фруктов, испытывают трудности при их реализации. Сдать, например, яблоки в торговые сети невозможно даже по минимальной стоимости. «Поэтому было бы хорошо субсидировать наших производителей. Не страховать их от убытков, а создавать плодоовощные базы, которые по нескольким ставкам закупали продукцию», — предложил глава Ингушетии.

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Производство светодиодов в Ингушетии станет якорным проектом импортозамещения

Как сообщало ИА REGNUM, в план по реализации программы импортозамещения в Ингушетии в были включены три проекта в сфере промышленности и пять — в агропромышленном комплексе. Среди них производство энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхъярких светодиодов, завод электродвигателей малой мощности, швейное производство, мясо-молочный комплекс на 800 голов крупного рогатого скота, проект по разведению садов с итальянской технологией интенсивного производства.

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В Ингушетии делают ставку на производство фруктов