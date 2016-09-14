Вашингтон, 14 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Высокая оценка, высказанная кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом в адрес президента России Владимира Путина в ходе внешнеполитического форума, вызвала широкую волну осуждения как на левом конце политического спектра США, так и на правом. Эти замечания, вероятно, были неуместны с политической точки зрения, поскольку они отвлекали внимание от слабых сторон бывшей первой леди Хиллари Клинтон и более сильных посылов самого Трампа.

Однако, если быть объективным, замечания Трампа, в частности его сравнение эффективности правления Путина с правлением Обамы, не обязательно лишены правоты, пишет Джонатан Ф. Килер в статье для American Thinker.

Читайте также: Трамп: Путин — в большей степени лидер, чем Обама

Автор отмечает, что Путин, может быть, и «безжалостный автократический диктатор», но его действия явным образом направлены на продвижение национальных интересов России. Обама же, со своей стороны, постоянно действовал и продолжает действовать таким образом, что национальным интересам США наносится вред.

Губительный курс Барака Обамы не связан с тем, что он, будучи демократическим лидером, связан по рукам и ногам неэффективной работой сложной конституционной республики. Напротив, Обама наломал много дров и сделал это так, что те самые демократические процессы подверглись осмеянию и были подорваны, даже при том, что его наиболее негативные намерения были смягчены или остановлены благодаря республиканскому большинству в конгрессе США и партийному балансу в Сенате. Будь у Обамы полномочия Путина, считает автор, — то, чего он и некоторые его сторонники очевидным образом жаждут, — у страны начались бы большие проблемы.

На чисто личном уровне непонятно, почему Трамп высоко оценивает Путина. Это может быть связано с тем, что кандидат-республиканец уважает крайне осязаемые международные достижения Путина от лица России, или, что вероятнее, Трампу льстят сказанные про него в России теплые слова. Но даже если восхищение Трампа основывается, прежде всего, на втором, это не преуменьшает истинности первого.

Читайте также: Трамп несколько преувеличил слова Путина о себе — Washington Post

По мнению автора, в ходе правления Обамы Путин вернул территории Российской империи на Украине, помешал разворачиванию ПРО США в Восточной Европе, произвел модернизацию вооруженных сил России, эффективно продемонстрировал возможности армии страны (в том числе осуществляя травлю самолетов и судов США), вернул присутствие России на Ближнем Востоке.

Читайте также: Путин: Перевооружение армии и флота России завершится к 2020 году

Автор также отмечает, что действия Кремля привели к ослаблению связей США с Израилем, Египтом и Турцией. Москва сформировала «крепкий союз» с набирающим силы и по-прежнему антиамериканским Ираном, добилась политического и экономического рычага давления на Западную Европу. Россия также вернула себе статус великой державы, с которой приходится считаться.

Читайте также: The Strategist: В чем реальный просчет Обамы в Сирии?

Несомненно, всего этого президенту Путину было проще добиться при абсолютно не эффективной, дезориентированной и расслабленной политике администрации Обамы, которая началась с катастрофической «перезагрузки» при госсекретаре Хиллари Клинтон. Международная политика не всегда является игрой, где может быть только один победитель, но каждый раз, когда Кремль добивался одного из указанных выше успехов, происходило это за счет США. Никаких иных доказательств не нужно больше, чтобы прийти к выводу, что оценка Трампа большей эффективности руководства Путина была абсолютно верной.

Отрицательная реакция большинства СМИ и официальных лиц США на слова Трампа связана не только с общим отторжением Трампа у элитных политических кругов страны, но и попыткой не допустить разумной критики действий и, что важнее, мотивов администрации Обамы.

Читайте также: Washington Post: Макфол рассказал, почему Путин хочет победы Трампа

Автор подчеркивает, что провалы Обамы на международной арене вызваны не столько его халатностью, сколько той политикой, которой он придерживается и которой восхищаются его сторонники. По любым историческим меркам выбранный им курс идет вразрез с интересами США. В то время как Путин является традиционным лидером, который пытается укрепить Россию и продвинуть её политические, военные и экономические интересы, Обама сознательно пытается ослабить США в этих областях. Неудивительно, что Путин намного превосходит Обаму. В каком-то смысле оба, и Обама, и Путин, стремятся к одной цели — уменьшению мощи США.

Читайте также: National Interest: Что последует за неминуемым упадком США?

Честному признанию этой очевидной истины мешает не только статус Обамы как первого чернокожего президента США, но и сам занимаемый им пост. Будучи главой Белого дома, Обама не только является главой правительства, но и возглавляет государство со всей символической властью и авторитетом. В парламентской системе или при конституционной монархии, где глава государства является лишь аполитической фигурой или королем/королевой, нападать на мотивации, идеологии и даже патриотизм главы государства проще.

Читайте также: Washington Post: На кривой дорожке — не только Трамп, но вся страна

Согласно любому — традиционному или рациональному — определению, ослабление мощи, престижа и влияния страны на международной арене является свидетельством плохой политики, и действия Обамы привели ко всем трем этим негативным последствиям.

Несмотря на все свои недостатки, заключает автор, Владимир Путин является патриотом, и его эффективность связана отчасти с этим. С точки зрения любой исторической модели Обама не патриот США, что выражается в его постоянных провалах. Это та истину, на которую верно указал Трамп и чего так испугались левые в США.