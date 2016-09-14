Калуга, 14 сентября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поздравил коллектив завода «Континентал Калуга» с выпуском юбилейной пятимиллионной автомобильной шины.

continental.ru Завод «Континентал Калуга»

Как сообщили 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в поздравительном обращении главы региона, в частности говорится о том, что выпуск пятимиллионной шины. Это свидетельство успешного развития компании и долгосрочного сотрудничества с регионом. С 2011 года концерн «Continental», представленный в Калужской области также заводами «Континентал Аутомотив Системс РУС» и «КонтиТех», является неотъемлемой частью регионального автопрома и одним из крупнейших автомобильных инвесторов.

«Эффективная деятельность шинного предприятия, которое вышло на полную производственную мощность в не самых простых рыночных условиях, — образец грамотной стратегии и в то же время умения быстро реагировать на меняющиеся условия. Ваш сегодняшний результат, настрой на успех и победу — яркий пример для других автопроизводителей региона», — говорится в поздравлении Анатолия Артамонова.

Губернатор Калужской области пожелал коллективу завода здоровья, благополучия и новых достижений в труде.