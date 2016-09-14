Москва, 14 сентября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Для граждан РФ предлагается ввести отсрочку на 10 лет по выплате просроченных кредитов и займов, если размер долга вместе с процентами составляет не более 100 тыс рублей по состоянию на 1 июня 2016 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Антоном Ищенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Документ предусматривает обязанность финансовых организаций осуществить уступку прав требований по проблемным кредитам с завышенной ставкой в пользу госкорпорации АСВ.

Согласно законопроекту, финансовая организация обязана в одностороннем порядке уменьшить размер процентов по кредитному договору, договору потребительского кредита или договору микрозайма, которые заемщик должен уплатить, до размера суммы процентов, рассчитанной за период просрочки их уплаты гражданином РФ исходя из процентной ставки 24% в год, и уступить права требований оставшейся части кредита АСВ. Речь идет о таких кредитах, размер процентной ставки по которым составляет свыше 24% годовых, а сумма, которую должен погасить заемщик, составляет не более 100 тыс рублей (в эту сумму включены основной долг и проценты по нему).

АСВ уплачивает финансовой организации сумму передаваемых прав (требований) по кредитному договору или договору микрозайма в виде передаваемых облигаций федерального займа. Гражданин РФ вправе не возвращать потребительский кредита или микрозайм в срок до 1 января 2027 года и не уплачивать проценты за пользование денежными средствами до этой даты.

По мнению авторов законопроекта, предлагаемые документом меры «позволят повысить уровень благополучия российских семей, снизить социальную напряженность в обществе, снизить объемы «плохих» долгов у финансовых организаций, повысить платежеспособный спрос населения, позитивно отразятся на состоянии всей экономики и ее реального сектора».