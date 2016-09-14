Москва, 14 сентября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Инфляция в России к концу 2016 года ожидается не выше 5,7%. С таким заявлением 14 сентября выступил замминистра финансов Максим Орешкин. По его словам, указанная цель будет историческим минимумом. Ранее официальный прогноз Минфина предполагал индекс потребительских цен по итогам 2016 года в диапазоне 5,5−6%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

По итогам августа текущего года, инфляция в России составила 6,9% г/г. Август и сентябрь обычно являются месяцами с низким давлением индекса потребительских цен в связи с сезонным фактором: на прилавках резко увеличивается предложение сезонных овощей и фруктов, цены на них проседают, что влияет и на конечный показатель CPI. Снижение стоимости продуктов питания нивелирует рост цен на непродовольственную группу товаров.

Это приятный нюанс, но, к сожалению, недолговременный. Начиная со второй половины сентября, вероятно, недельная инфляция вернется к росту на 0,1−0,2% за счет исключения сезонного фактора, и уже в октябре покажет рост на 0,3−0,5% м/м. До конца года месячный прирост индекса потребительских цен ожидается в рамках 0,3−0,6%. К концу года это аккумулируется в инфляцию в пределах 7−7,5%.

Для достижения цели Минфина в 5,7% г/г нужно, чтобы сезонный не долгосрочный фактор заместил что-то аналогичное. На текущий момент равных по силе факторов нет.

Историческая справка показывает, что в период с 1991 по текущий год нулевой рост инфляции или даже символическая дефляция наблюдались однажды в июле (2011 г.), в августе (1996 г., 1997 г., 2003 г., 2005 г., 2011 г.) и сентябре (1997 г., 2005 г., 2011 г.). Ниже 6,1% г/г (2011 г.) инфляция в современной России еще не отступала.

Учитывая, что структура инфляции в России носит немонетарный характер, то есть она напрямую зависит от динамики роста цен на тарифы естественных монополий и предложений монополизированных рынков, всплесков цен до конца года не предвидится, но постепенный рост исключать не стоит.