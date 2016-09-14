Нижний Новгород, 14 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум.



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В Нижнем Новгороде замораживается строительство нескольких физкультурно-оздоровительных комплексов. Как сообщает КоммерсантЪ, до конца года будет достроен только ФОК на ул. Тропинина в Приокском районе. Еще по двум ФОКам в Нижегородском и Сормовском районах администрация намерена расторгнуть концессионные соглашения с фирмой «Регион-НН», которая заморозила эти стройки из-за отсутствия средств.

Учредитель концессионера, компания «Фирст-НН», также являющаяся генподрядчиком по строительству ряда ФОКов, вошла в процедуру банкротства. На достройку двух спорткомплексов необходимо 800 млн руб., которых нет ни у концессионера, ни в муниципальном бюджете.

Договоры на строительство ФОКов были заключены в 2014 году. Фирма «Регион-НН» обязалась построить их за свой счет и зарегистрировать в муниципальную собственность, окупая затраты за счет концессионных платежей из бюджета. В ФОК на ул. Родионова инвестор вложил 80 млн рублей, сделав свайное поле и ростверк. Начатый проект в Сормовском районе сделан также на уровне нулевого цикла с частично построенными конструкциями первого-второго этажей. Затраты составили порядка 90 млн рублей. Обе стройки заморожены из-за отсутствия средств у концессионера. На достройку ФОКов требуется 800 млн руб., и в муниципальном бюджете этих денег также нет.

«Мы ведем переговоры с областным правительством. Если продолжать эту программу в 2017—2018 годах, нужно хотя бы получить софинасирование 50 на 50 с областным бюджетом, одни мы такие затраты не осилим», — уверен директор городского департамента строительства Юрий Щеголев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время в Нижегородской области работает 32 физкультурно-оздоровительных комплекса.

До конца 2016 года в регионе планируется открыть еще два ФОКа — в Городце и Приокском районе Нижнего Новгорода.