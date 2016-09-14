Махачкала, 14 сентября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе МВД Дагестана. ДТП произошло накануне ночью на федеральной трассе «Кавказ».

Alexas Fotos Автомобильная авария

Лоб в лоб столкнулись легковые автомобили «Toyota» и «Приора». Предполагаемым виновником аварии стал водитель «Приоры», который спровоцировал ДТП, выехав на полосу встречного движения. Три человека скончались на месте, еще трое были госпитализированы. Один из них от полученных ранений умер в больнице. У оставшихся в живых диагностированы переломы конечностей, они находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в первой половине 2016 года в Дагестане в результате 657 ДТП погиб 181 человек и более 960 получили ранения. Согласно статистике, основная причина аварий — нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу.

В мае текущего года на совещании по противодействию и профилактике преступности в республике исполняющий обязанности руководителя МВД РД и глава региона раскритиковали работу дагестанского управления ГИБДД, назвав ситуацию с ДТП «терроризмом на дорогах». Начальник Госавтоинспекции Валерий Громов, чья работа была раскритикована, подал в отставку на фоне этой ситуации.

Читайте также: В Дагестане военный, сбивший ребенка, приговорен к 4,6 годам колонии