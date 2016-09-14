Москва, 14 сентября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупреждает российских туристов, выезжающих или находящихся в Канаде, о вспышке сальмонеллеза в стране, сообщили в Роспотребнадзоре.

skeeze Сальмонеллы

Так, с конца августа по настоящее время среди жителей г. Лондон (штат Онтарио) зарегистрирована вспышка сальмонеллеза. Общее число пострадавших составляет 44 человека, в том числе в 36 случаях диагноз подтвержден лабораторно.

Установлено, что большинство случаев заболевания связано с употреблением шавермы и пиццы в предприятиях общественного питания.

Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок.