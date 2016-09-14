Париж, 14 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (Париж) на своем поле сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2016/17.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Встреча группы А, прошедшая 13 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля отличился Эдинсон Кавани (1-я минута матча), у гостей мяч на счету Алексиса Санчеса (78-я).

В другом матче этой группы швейцарский «Базель» также сыграл вничью с болгарским клубом «Лудогорец» — 1:1.

Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур

ПСЖ (Париж) — «Арсенал» (Лондон) — 1:1.

Базель (Швейцария) — Лудогорец (Болгария) — 1:1.

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