ЛЧ: «ПСЖ» и «Арсенал» сыграли вничью
Париж, 14 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (Париж) на своем поле сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2016/17.
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Ничья
Встреча группы А, прошедшая 13 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев поля отличился Эдинсон Кавани (1-я минута матча), у гостей мяч на счету Алексиса Санчеса (78-я).
В другом матче этой группы швейцарский «Базель» также сыграл вничью с болгарским клубом «Лудогорец» — 1:1.
Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур
ПСЖ (Париж) — «Арсенал» (Лондон) — 1:1.
Базель (Швейцария) — Лудогорец (Болгария) — 1:1.
Читайте также: ЛЧ: «Барселона» разгромила «Селтик» со счетом 7:0