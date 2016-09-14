Москва, 14 сентября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проследить за своевременностью единовременных выплат для пенсионеров. Соответствующее заявление он сделал 14 сентября на заседании правительства.

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«Перечисление денег и их доставка должны быть осуществлены в срок, то есть в январе месяце 2017 года. Люди на них так или иначе рассчитывают, планируют свои расходы, особенно наши пенсионеры, у которых нет других видов заработка», — сказал Медведев.

По его словам, все необходимые средства на это «Минфином предусмотрены, более 221 миллиарда рублей»: «И наша задача, конечно, довести их до пенсионеров через систему Пенсионного фонда в полном объеме и в нужные сроки».

Напомним, ранее Владимир Путин пообещал не отменять практику индексации пенсий.

«Что касается последующих индексаций, то мы будем выходить на полноформатную индексацию. В полном объёме от роста цен мы планируем проиндексировать пенсии. То есть пять тысяч единовременной выплаты плюс полная индексация в 2017 году», — сказал Путин в ходе встречи с активом партии «Единая Россия».