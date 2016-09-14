Нью-Дели, 14 сентября, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Китай предлагает решить вопрос по поводу вступления Индии в Группу ядерных поставщиков (ГЯП) в два этапа. Индийско-китайские переговоры оказались очень полезными, заявил директор департамента по разоружению и международной безопасности МИД Индии Амандиа Сингх Джилл. Об этом сегодня, 14 сентября, пишет британское агентство Reuters.

Times Asi Флаги Китая и Индии

КНР считает, что желание страны, не являющейся подписантом ДНЯО, стать полноправным членов Группы ядерных поставщиков — новый подобный вопрос в новых обстоятельствах. В связи с этим, по мнению китайской стороны, проблему надо решать в два этапа. Во-первых, обсудить вопрос и найти такую недискриминационную схему, которая будет применима и к другим странам, которые не подписывали Договор о нераспространении ядерного оружия, но захотят вступить в ГЯП. Во-вторых, на основе уже имеющейся схемы снова вернуться к переговорам с Индией. При этом сам Пекин намерен быть активным участником всего этого процесса, пишет издание «Синьхуа».

В результате переговоров стороны пришли к соглашению по поводу того, что вступление в ГЯП страны, которая не подписывала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), — это многосторонний вопрос. Поэтому принимать решение о присоединении Индии к Группе ядерных поставщиков должны все члены организации посредством консультаций. А само по себе обсуждение этого вопроса между Индией и Китаем должно стать толчком для обсуждения соответствующей темы внутри ГЯП.

Переговоры состоялись во вторник, 13 сентября, в индийской столице между директором департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Ван Цюнем и директором департамента по разоружению и международной безопасности МИД Индии Амандипом Сингхом Джиллом.

По результатам индийско-китайского раунда обсуждений стороны заявили, что удовлетворены переговорами и считают их очень конструктивными. Более того, Пекин и Нью-Дели хотят вывести общение на новый уровень по вопросу вступления страны в ГЯП. Ван Цюн и Амандип Сингх Джилл договорились провести новый раунд переговоров по контролю над вооружением в Китае.

Напомним, что 12 мая 2016 года Индия подала заявку на вступление в Группу ядерных поставщиков. В поддержку Нью-Дели выступили США, Швейцария. Против выступили Новая Зеландия, Ирландия, Турция, ЮАР и Австрия. Позже, в начале июня, против вступления Индии в Группу высказался и Китай. По словам одного из китайских дипломатических источников, участие в ГЯП Индии — «пощечина всему режиму нераспространения».

Причем почти одновременно с Индией подал заявку на вступление в Группу и Пакистан. Позже официальная позиция Китая по принятия в ГЯП новых членов звучала по-другому. 14 июня официальный представитель МИД КНР Хун Лэй заявил, что КНР выступает за то, чтобы вопрос о присоединении новых членов к Группе ядерных поставщиков (ГЯП) решался на основе консенсуса после обсуждения всех аспектов этого процесса.

Группа ядерных поставщиков является международным объединением, куда входят 48 стран, включая Россию, Украину, США и так далее. Целью организации является ограничение риска распространения ядерного вооружения путём установления контроля за экспортом ключевых материалов, оборудования и технологий. Группа была создана в 1975 году в ответ на реакцию на ядерные испытания в Индии. Первоначально в ГЯП входили только Канада, ФРГ, Франция, Япония, СССР, Великобритания и США. Основные принципы объединения были приняты в 1978 году. Сегодня Группа ядерных поставщиков — один из основных международных механизмов экспортного контроля и борьбы с «черным рынком» ядерных технологий.

Именно поэтому планы по вступлению Индии, которая не подписывала Договор о нераспространении ядерного оружия, в ГЯП являются противоречивыми. Индия вне ДНЯП и в составе ГЯП может поставить под угрозу попытки ограничить распространение вооружения, считают противники вступления Индии в Группу.

Договор о нераспространении ядерного оружия был подготовлен комитетом ООН по разоружению в 1968 году и вступил в силу в 1970 году. Подписали Договор 190 государств, кроме Индии Пакистана и Израиля. Также о выходе из ДНЯО заявила Северная Корея. Но многие страны считают, что выход был оформлен неверно с юридической точки зрения, поэтому секретариат ООН продолжает рассматривать КНДР как участника Договора. По условиям ДНЯО, государство, являющееся подписантом Договора и имеющее ядерное оружие, обязано не передавать ни технологии, ни взрывное устройство кому угодно, не вести контроль не помогать, не поощрять и не побуждать любую страну, не обладающую ядерным оружием, к его производству или приобретению.