Ядерные переговоры КНР и Индии: Пекин предложил решение проблемы
Нью-Дели, 14 сентября, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Китай предлагает решить вопрос по поводу вступления Индии в Группу ядерных поставщиков (ГЯП) в два этапа. Индийско-китайские переговоры оказались очень полезными, заявил директор департамента по разоружению и международной безопасности МИД Индии Амандиа Сингх Джилл. Об этом сегодня, 14 сентября, пишет британское агентство Reuters.
КНР считает, что желание страны, не являющейся подписантом ДНЯО, стать полноправным членов Группы ядерных поставщиков — новый подобный вопрос в новых обстоятельствах. В связи с этим, по мнению китайской стороны, проблему надо решать в два этапа. Во-первых, обсудить вопрос и найти такую недискриминационную схему, которая будет применима и к другим странам, которые не подписывали Договор о нераспространении ядерного оружия, но захотят вступить в ГЯП. Во-вторых, на основе уже имеющейся схемы снова вернуться к переговорам с Индией. При этом сам Пекин намерен быть активным участником всего этого процесса, пишет издание «Синьхуа».
В результате переговоров стороны пришли к соглашению по поводу того, что вступление в ГЯП страны, которая не подписывала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), — это многосторонний вопрос. Поэтому принимать решение о присоединении Индии к Группе ядерных поставщиков должны все члены организации посредством консультаций. А само по себе обсуждение этого вопроса между Индией и Китаем должно стать толчком для обсуждения соответствующей темы внутри ГЯП.
Переговоры состоялись во вторник, 13 сентября, в индийской столице между директором департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Ван Цюнем и директором департамента по разоружению и международной безопасности МИД Индии Амандипом Сингхом Джиллом.
По результатам индийско-китайского раунда обсуждений стороны заявили, что удовлетворены переговорами и считают их очень конструктивными. Более того, Пекин и Нью-Дели хотят вывести общение на новый уровень по вопросу вступления страны в ГЯП. Ван Цюн и Амандип Сингх Джилл договорились провести новый раунд переговоров по контролю над вооружением в Китае.
Напомним, что 12 мая 2016 года Индия подала заявку на вступление в Группу ядерных поставщиков. В поддержку Нью-Дели выступили США, Швейцария. Против выступили Новая Зеландия, Ирландия, Турция, ЮАР и Австрия. Позже, в начале июня, против вступления Индии в Группу высказался и Китай. По словам одного из китайских дипломатических источников, участие в ГЯП Индии — «пощечина всему режиму нераспространения».
Причем почти одновременно с Индией подал заявку на вступление в Группу и Пакистан. Позже официальная позиция Китая по принятия в ГЯП новых членов звучала по-другому. 14 июня официальный представитель МИД КНР Хун Лэй заявил, что КНР выступает за то, чтобы вопрос о присоединении новых членов к Группе ядерных поставщиков (ГЯП) решался на основе консенсуса после обсуждения всех аспектов этого процесса.
Группа ядерных поставщиков является международным объединением, куда входят 48 стран, включая Россию, Украину, США и так далее. Целью организации является ограничение риска распространения ядерного вооружения путём установления контроля за экспортом ключевых материалов, оборудования и технологий. Группа была создана в 1975 году в ответ на реакцию на ядерные испытания в Индии. Первоначально в ГЯП входили только Канада, ФРГ, Франция, Япония, СССР, Великобритания и США. Основные принципы объединения были приняты в 1978 году. Сегодня Группа ядерных поставщиков — один из основных международных механизмов экспортного контроля и борьбы с «черным рынком» ядерных технологий.
Именно поэтому планы по вступлению Индии, которая не подписывала Договор о нераспространении ядерного оружия, в ГЯП являются противоречивыми. Индия вне ДНЯП и в составе ГЯП может поставить под угрозу попытки ограничить распространение вооружения, считают противники вступления Индии в Группу.
Договор о нераспространении ядерного оружия был подготовлен комитетом ООН по разоружению в 1968 году и вступил в силу в 1970 году. Подписали Договор 190 государств, кроме Индии Пакистана и Израиля. Также о выходе из ДНЯО заявила Северная Корея. Но многие страны считают, что выход был оформлен неверно с юридической точки зрения, поэтому секретариат ООН продолжает рассматривать КНДР как участника Договора. По условиям ДНЯО, государство, являющееся подписантом Договора и имеющее ядерное оружие, обязано не передавать ни технологии, ни взрывное устройство кому угодно, не вести контроль не помогать, не поощрять и не побуждать любую страну, не обладающую ядерным оружием, к его производству или приобретению.