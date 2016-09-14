Дамаск, 14 сентября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Два турецких конвоя с гуманитарной помощью находятся в нейтральной зоне в ожидании разрешения на доставку груза в город Алеппо, сообщает 14 сентября Reuters.

pixabay.com Флаг Турции

В состав каждого конвоя входят около 20 грузовиков с продуктами питания. Грузовики с гуманитарной помощью пересекли турецкую границу в районе, расположенном в 40 км от города Алеппо, 13 сентября, но им пришлось остановиться недалеко от турецкого таможенного поста. Задержка произошла по причине разногласий, возникших между воюющими сторонами в Сирии.

Напомним, что Алеппо был крупнейшим городом Сирии до начала военных действий в 2011 году. Сейчас город разделен на несколько частей. Правительственные войска Сирии осаждают районы города, подконтрольные повстанческим группировкам. Сирийское правительство заявило, что не разрешит доставку помощи в Алеппо, если она не согласована с ООН и непосредственно с руководством Сирии. Сирия заявила, что не примет помощь Турции, которая оказывала поддержку радикальным группировкам, сражающимся с правительственными войсками Башара Асада.