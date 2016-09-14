Иркутск, 14 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. 11 сентября состоялось досрочное голосование по выборам депутатов Государственной Думы седьмого созыва на 30 избирательных участках в Иркутской области. Все они расположены в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Прибайкалья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе избирательной комиссии Иркутской области.

er.ru Голосование

Досрочное голосование началось в регионе 28 августа, на сегодняшний день основная часть избирателей в отдаленных территориях уже сделала свой выбор. Всего проголосовало 3 808 человек в 45 населенных пунктах. В среднем явка составила 31,5%.

В 10 поселков члены избиркомов добирались водным транспортом, в 18 — с помощью авиации, на один — по железной дороге, на остальные 16 — с помощью автотранспорта.

С 15 по 17 сентября в Зиминском, Катангском и Усть-Илимском районах состоится досрочное голосование отдельных групп избирателей.

Ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную Думу седьмого созыва состоятся 18 сентября. По данным на 1 июля, в регионе зарегистрированы 1 871 027 избирателей, что на 1 058 меньше, чем было на 1 января 2016 года.