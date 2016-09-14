Москва, 14 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Экс-глава администрации президента РФ Сергей Иванов активно курирует своё направление после нового назначения. Об этом 14 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Буквально меньше двух недель назад [Иванов посещал Дальний Восток для участия в Восточном экономическом форуме]. Поэтому, конечно, он работает, он действительно курирует очень активно, с вовлечением различных ведомств в плане реализации плана в рамках этого года», — сказал Песков.

По его словам, Иванов «продолжает очень активную работу».

Напомним, 12 августа Владимир Путин уволил Сергея Иванова с должности главы администрации президента.

Ещё одним указом Путин назначил Иванова спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Новым главой администрации президента РФ стал Антон Вайно, ранее являвшийся заместителем главы АП.