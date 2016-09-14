Москва, 14 сентября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Разбалансировка рынка энергоносителей, которая привела к падению цен на нефть, будет минимизирована в 2017 году, и цена на нефть не упадет до 30 долларов за баррель. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября директор «БКС Ультима» Станислав Новиков, комментируя прогноз Минфина о возможном серьезном падении цен на нефть в 2017 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Речь в данном случае идет именно о стрессовом сценарии, фундаментальных предпосылок для которого на данный момент нет. При этом, скорее всего, уже в 2017 году разбалансировка рынка, которая привела к такому драматическому падению цен на энергоносители, будет минимизирована», — предположил эксперт.

Для осторожного оптимизма есть определенные основания, считает Новиков. «С одной стороны, нефтепроизводители радикально сократили уровень инвестиций в разработку новых месторождений, что в среднесрочной перспективе приведет к замедлению темпов роста добычи, с другой стороны — мировой уровень потребления энергоносителей продолжает стабильно расти. Более реалистичный сценарий — это нефть в районе 50 долларов за баррель, где она балансирует последние несколько месяцев», — полагает эксперт.

При этом стрессовый сценарий Минфина нельзя полностью сбрасывать со счетов, предупреждает Новиков. «Стрессовый сценарий, безусловно, необходимо рассматривать, чтобы понимать степень зависимости бюджета от цен на энергоносители», — подчеркнул аналитик.

Ситуация в мировой экономике может привести к реализации стрессового сценария развития с ценой на нефть в 30 долларов за баррель в ближайшие несколько лет, заявил замглавы Минфина РФ Максим Орешкин. Замглавы Минфина полагает, что данный сценарий не является основным. При этом мировые цены на нефть демонстрируют 14 сентября умеренный рост — до 47,24 доллара за баррель — на фоне сообщения Американского института нефти (API) о запасах нефти в США.