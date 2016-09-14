Калуга, 14 сентября, 2016, 13:13 — ИА Регнум.



Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Девять осужденных калужских исправительных учреждений освобождены от дальнейшего отбывания наказания. В ближайшее время еще порядка 180 осужденных, отбывающих наказание, также выйдут на свободу, сообщил 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области подполковник Александр Зайко.

По его словам, в отличие от прежней амнистии, когда осужденные освобождались учреждениями уголовно исправительной системы, то в связи с вступлением в июле этого года соответствующего федерального закона полномочия по освобождению осужденных предоставлены судебным органам.

Отныне, такие преступления, как мелкие хищения, побои, злостное уклонение от уплаты алиментов и другие перешли в разряд административных правонарушений. Наказание по ним ограничены денежным штрафом, арестом до 15 суток или обязательными исправительными работами.