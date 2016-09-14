Москва, 14 сентября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Сохранение режима перемирия в Сирии даёт надежду на последующее политическое урегулирование в этой стране. Об этом 14 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, это дает надежду на то, что это будет способствовать, действительно, мирному урегулированию, и это создаст необходимую атмосферу для политического урегулирования», — сказал Песков.

Вместе с тем, он отметил, что сейчас «этот режим прекращения огня весьма хрупкий, и сейчас ключевая задача — это дождаться разделения умеренной оппозиции и террористических группировок»: «Это ключевая задача, без которой, безусловно, дальнейшее продвижение, вряд ли возможно».

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в ходе переговоров в Женеве 9 сентября согласовали пакет из пяти документов по урегулированию ситуации в Сирии.

По словам российского министра, достигнутые договорённости позволяют наладить эффективную координацию между Москвой и Вашингтоном в борьбе с террористами, расширить гуманитарный доступ к нуждающимся населённым пунктам Сирии, укрепить режим прекращения огня и в целом «создать условия для возобновления политического процесса».

Подробности пакета соглашений полностью раскрываться не будут, поскольку речь идёт о «достаточно серьёзной информации», которая не должна попасть в руки тех, кто «наверняка попытается сорвать выполнение предусмотренных мер», отметил Сергей Лавров. При этом он уточнил, что все договорённости вступят в силу с понедельника, 12 сентября.