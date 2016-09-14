Тольятти, Самарская область, 14 сентября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Тольятти взбудоражены сообщением Самарастата о просроченной задолженности по заплате в размере всего 2,5 млн рублей. В то время как многомесячная задолженность перед работникам «АвтоВАЗагрегата» и его дочерних предприятий составляет 64 млн рублей. Этот факт стал неприятным сюрпризом для работников предприятия, перекрывавших 29 августа федеральную трассу М5 в Тольятти, чтобы напомнить властям о своей проблеме, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Рубль

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Ситуация с долгами «АвтоВАЗагрегата» и его дочерних предприятий давно вышла за пределы региона: она — на особом контроле полпреда в ПФО Михаила Бабича, который еще в феврале 2016 года направил в Тольятти группу мобильного мониторинга, перед которой была поставлена задача — оказать меры соцподдержки работникам предприятия.

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Напомним, в 2015 году на «Автовазагрегате» и его дочерних предприятиях — ООО «ПошивАвтовазагрегат», ООО «АвтовазагрегатПласт» и ООО «АвтовазагрегатТранс» — работало около 2 тыс. человек. С лета 2015-го зарплата коллективу не выплачивалась. На сегодняшний день «Автовазагрегат» по решению Арбитражного суда признан банкротом, введена процедура конкурсного управления.

Старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что, по последним данным, на 10 августа задолженность перед работниками «АвтоВАЗ агрегата» составляет 34 млн 357 тыс. рублей, «АвтовазагрегатПласт» — 1 млн 137 тыс., «ПошивАвтовазагрегат» — 8 млн 537 тыс., «АвтовазагрегатТранс» — 20 млн 437 тыс. Общая задолженность — 64 млн 468 тыс. рублей.

За разъяснениями по поводу 64 млн рублей задолженности, которые не отражены в отчете по «зарплатным» долгам в регионе на 1 сентября 2016 года, корреспондент ИА REGNUM обратился к заместителю руководителя Самарастата Татьяне Лаврентьевой.

«Просто «АвтоВАЗагрегат» в отчет не попал», — ответила Лаврентьева.

По словам Лаврентьевой, некому было предоставить отчет по «АвтоВАЗагрегату», поскольку руководители были уволены, а внешний управляющий был назначен 29 августа текущего года. Он прислал отчет в Самарастат, но поздно, когда данные по региону уже были направлены в Росстат и правительство РФ. «На тот момент, когда мы получили отчет по «АвтоВАЗагрегату», у нас уже обработка данных закончилась», — пояснила «выпадение» долгов предприятия замруководителя ведомства.

«Да, «АвтоВАЗагрегат» — самый крупный должник по зарплате в Самарской области, — подтвердила Татьяна Лаврентьева. — Получается, что отчет о задолженности этого предприятия должен войти в октябре текущего года».

Как раз после выборов 18 сентября. Напомним, помимо депутатов Госдумы, жители Самарской области будут выбирать депутатов в региональный парламент.

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