Ставрополь, 14 сентября, 2016, 13:03 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае торжественно запущен завод «Седрус» по производству сухих строительных смесей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Корпорации развития края.

Завод стоимостью более 780 миллионов рублей расположен на территории технопарка «Невинномысск». На сегодняшний день завод будет выпускать 40 наименований продукции, однако руководством компании принято решение о дальнейшем расширении этого перечня до ста.

Это кладочные растворы, штукатурные смеси, плиточный клей и другие виды товаров для стройиндустрии. На заводе планируется выпуск модифицированных сухих строительных смесей торговых марок: «Основит», «Стройбриг» и «Индастро».

Продукция будет использована для нужд Ставропольского края, а также пойдет в 17 регионов России, в том числе Крым.

Производственная мощность завода — 20 тысяч тонн готовой продукции в месяц. Открытие завода позволяет создать 90 рабочих мест.

Это третий завод компании в России и второй в Южном федеральном округе. Его строительство велось с 2013 года на заемные средства и средства инвестора. Сегодня предприятие получило более 40 миллионов рублей в качестве субсидии для погашения части процентной ставки.

Новый производственный комплекс компании спроектирован немецкой инжиниринговой компанией и является самым высокотехнологичным предприятием по производству сухих строительных смесей в России. В процессе его строительства были использованы не имеющие аналогов технологии.

Комплекс оснащен самым современным европейским оборудованием по выпуску и упаковке сухих строительных смесей по технологии FFS, что гарантирует многократное увеличение срока их хранения. На базе нового предприятия планируется создание сертифицированной лаборатории, где будет вестись пятиступенчатый контроль, включая контроль входного сырья и уже готовой продукции.

Напомним, технопарк «Невинномысск» самый успешный в Ставропольском крае. Он расположен в районе химических гигантов на площади 804,4 гектара. Технопарк насчитывает 13 резидентов со специализацией: промышленное, перерабатывающее производство, транспортно-логистическое обслуживание. Общая стоимость инвестиционных проектов на территории первой очереди технопарка более 22 миллиардов рублей.

В 2017-м на его базе планируется сформировать агрохимический кластер, на основе которого будут внедряться новые технологии для сохранения плодородия почв и проходить обучение специалисты соответствующего профиля. Планируется также создание там газомоторного кластера.