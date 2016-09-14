ЛЧ: «Барселона» разгромила «Селтик» со счетом 7:0
Барселона, Испания, 14 сентября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Испанская «Барселона» на своем поле разгромила шотландский «Селтик» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2016/17. Встреча группы С, прошедшая 13 сентября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась со счетом 7:0.
Torsten Bolten
Гол!
Отметим, что хет-триком в этой встрече отметился аргентинский нападающий сине-гранатовых Лионель Месси, а его партнер Луис Суарес оформил дубль.
По одному голу забили Неймар и Андрес Иньеста.
Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур
«Барселона» (Барселона) — «Селтик» (Шотландия) — 7:0.
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