Барселона, Испания, 14 сентября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Испанская «Барселона» на своем поле разгромила шотландский «Селтик» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2016/17. Встреча группы С, прошедшая 13 сентября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась со счетом 7:0.

Torsten Bolten Гол!

Отметим, что хет-триком в этой встрече отметился аргентинский нападающий сине-гранатовых Лионель Месси, а его партнер Луис Суарес оформил дубль.

По одному голу забили Неймар и Андрес Иньеста.

Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур

«Барселона» (Барселона) — «Селтик» (Шотландия) — 7:0.

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