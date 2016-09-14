Санкт-Петербург, 14 сентября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга считает, что не должно отвечать за установку мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму на фасаде дома по Захарьевской улице, поскольку оно не принимало никаких документов, которые бы подтверждали участие городских властей в установке доски. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня в Смольнинском районном суде представитель правительства Петербурга В.Ю. Голос (так значится в материалах суда), который по непонятной причине отказался назвать журналистам свою фамилию.

ИА REGNUM Доска Маннергейму

Суд рассмотрел иск гражданина Кузнецова П.А. к правительству города, в котором требует признать действия или бездействия властей в связи с появлением доски незаконными. Сам истец на заседание суда не явился, его интересы представлял адвокат Илья Ремесло. От имени поручителя он заявил, что «не следует устанавливать в Петербурге доски лицам, которые приносили зло Отечеству и страдания гражданам».

Адвокат также раскритиковал аргументы Смольного о том, что городские власти не имеют отношения к установке доски на здании, принадлежащем Министерству обороны.

«Если в суде мы будем заявлять, что здание не принадлежит Петербургу, а принадлежит другому собственнику, то город погрузится в правовой хаос <…> Мы не хотели бы политизировать вопрос и переводить его в протестную плоскость. Наша задача — добиться демонтажа доски», — сказал Ремесло.

Ведущая процесс судья Татьяна Матусяк несколько раз поинтересовалась у адвоката, какие именно действия правительства города он и его заявитель считают незаконными, если, согласно документам, власти Петербурга действительно не принимали никаких постановлений о появлении доски Маннергейму на Захарьевской улице.

По словам Ильи Ремесло, кроме правительства, никто в Петербурге не имеет права заниматься вопросами установки мемориальных досок. Однако этот аргумент не убедил судью и представителей ответчика.

Адвокат также подчеркнул, что, по его сведениям, на установке доски присутствовали не только федеральные чиновники (такие как Сергей Иванов и Владимир Мединский, — прим.ред.), но и члены правительства города (судя по фотографиям с церемонии — глава администрации губернатора, вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, — прим. ред.).

Но, по мнению представителя Смольного, эти люди могли там присутствовать в качестве частных лиц. «Я не могу отвечать за действия лиц, членов или не членов правительства, за то, в каком качестве они там присутствовали. И что делали — пояснить не могу и не должен, у нас свобода перемещений по Конституции», — сказал представитель Смольного.

И ответчик, и комитет по культуре, привлеченный в качестве заинтересованного лица, потребовали отказать в удовлетворении иска. Однако представитель истца указал, что структуры правительства города отвечают также за сохранность фасадов городских зданий, а значит должны демонтировать незаконно установленные там объекты.

В связи с тем, что представителю Смольного удалось убедить судью в том, что власти города не имели никакого отношения к установке доски Маннергейму, истец уточнит свои исковые требования и к следующему заседанию ходатайствует о привлечении комитета по культуре в качестве второго ответчика. Тем не менее, истец не собирается отказываться от своих требований и к правительству Санкт-Петербурга.

«Это казуистика в чистом виде, — заявил журналистам адвокат Илья Ремесло. — Многое становится понятно, почему не решены другие проблемы в городе, не построен стадион, если члены правительств в рабочее время могут, как «частные лица», принимать участие в различных мероприятиях».

Адвокат готов подготовить список присутствовавших на церемонии установки доски в середине июня и их публичных заявлений, чтобы доказать, что правительство Санкт-Петербурга явно было заинтересовано в происходящем. Ремесло не исключает вызова в суд свидетелей, в том числе из числа чиновников.

Следующее судебное заседание по делу о доске Маннергейму назначено на 27 сентября.

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Напомним, памятная доска союзнику Гитлера Карлу Маннергейму была установлена 16 июня 2016 года в присутствии официальных лиц. За прошедшее время она несколько раз заливалась красной краской со стороны возмущенных граждан. Прокуратура Петербурга подтвердила, что при появлении доски произошло нарушение городского закона о мемориальных досках. Администрация Центрального района Петербурга составила акт о наличии незаконного объекта и передала его в комитет по культуре, который в месячный срок должен был предпринять меры по ликвидации нарушения.

Многие в Петербурге ждали, что доска Маннергейму будет демонтирована властями до 8 сентября. Именно в этот день истекал срок, отведенный для принятия мер по демонтажу доски. Однако до сих пор этого не произошло.