В Ингушетии бороться за мандат депутата Госдумы будут 9 кандидатов
Магас, 14 сентября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. В Ингушетии за право стать депутатом Госдумы РФ седьмого созыва будут девять кандидатов. В их числе бизнесмен и безработный, политик и преподаватель вуза. Также широка возрастная палитра кандидатов — на депутатский мандат претендуют участники выборной гонки в возрасте от 24 до 73 лет, сообщает 14 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Избирателям Ингушетии предстоит выбрать одного депутата Госдумы из следующего списка, состоящего из представителей восьми различных партий: от ЛДПР — программист Ислам Гадиев, от «Единой России» — бизнесмен, известный меценат Алихан Харсиев, от «Справедливой России» — заведующий кафедрой ИнгГУ Абдулмажит Мартазанов, от КПРФ — депутат Народного Собрания республики Ильяс Богатырев, от «Российской экологической партии «Зеленые» — Казбек Чемхильгов, от «Коммунистической партии Коммунисты России» — Мухамедали Гусейнов, от партии «Яблоко» — Валерий Борщев, от партии «Родина» — Магомет Дзауров.
Кроме того, в выборах в Госдуму РФ участвует один самовыдвиженец, сотрудник управления федеральной антимонопольной службы Борис Евлоев.
Читайте по теме: В Ингушетии выбыли из предвыборной гонки в Госдуму два самовыдвиженца
В Ингушетии за активность на выборах посулили турпоездки и новые соцобъекты
Напомним, в единый день голосования в Ингушетии состоятся выборы в Госдуму РФ и парламент республики. На территории региона действуют 136 участковых избирательных комиссий. На избирательные участки придут почти 212 тысяч избирателей.