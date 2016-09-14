Магас, 14 сентября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. В Ингушетии за право стать депутатом Госдумы РФ седьмого созыва будут девять кандидатов. В их числе бизнесмен и безработный, политик и преподаватель вуза. Также широка возрастная палитра кандидатов — на депутатский мандат претендуют участники выборной гонки в возрасте от 24 до 73 лет, сообщает 14 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Лучшим из лучших мандат депутата вручает народ!

Избирателям Ингушетии предстоит выбрать одного депутата Госдумы из следующего списка, состоящего из представителей восьми различных партий: от ЛДПР — программист Ислам Гадиев, от «Единой России» — бизнесмен, известный меценат Алихан Харсиев, от «Справедливой России» — заведующий кафедрой ИнгГУ Абдулмажит Мартазанов, от КПРФ — депутат Народного Собрания республики Ильяс Богатырев, от «Российской экологической партии «Зеленые» — Казбек Чемхильгов, от «Коммунистической партии Коммунисты России» — Мухамедали Гусейнов, от партии «Яблоко» — Валерий Борщев, от партии «Родина» — Магомет Дзауров.

Кроме того, в выборах в Госдуму РФ участвует один самовыдвиженец, сотрудник управления федеральной антимонопольной службы Борис Евлоев.

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Напомним, в единый день голосования в Ингушетии состоятся выборы в Госдуму РФ и парламент республики. На территории региона действуют 136 участковых избирательных комиссий. На избирательные участки придут почти 212 тысяч избирателей.