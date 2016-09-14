Москва, 14 сентября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. В Кремле не знают, в курсе ли президент относительно поданного к нему иска со стороны оппозиционера Алексея Навального. Об этом 14 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается того, в курсе ли президент, то не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией», — сказал Песков.

По его словам, в адрес главы государства раздаётся «очень много утверждений, обвинений, претензий и так далее». «Зачастую авторы этих претензий обращаются в суды. Выполняются необходимые судебные процедуры», — продолжил Песков.

Напомним, в феврале 2016 года Алексей Навальный обратился с иском в Тверской районный суд. Оппозиционер обвинял президента РФ в нарушении закона о противодействии коррупции. Суд отказал Навальному в рассмотрении дела, однако 14 сентября СМИ сообщили, что оппозиционер попросил проверить законность отказа Конституционный суд РФ.