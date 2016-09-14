Новым главой УЕФА стал словенец Чеферин
Афины , 14 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Новым президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) избран глава Футбольного союза Словении Александер Чеферин. Российский футбольный союз голосовал именно за эту кандидатуру, сообщает «Спорт Экспресс».
Голосование проходило в Афинах сегодня, 14 сентября. За Чеферина проголосовали 42 человека, за президента Королевского футбольного союза Голландии Михаэла ван Прага — 13 человек.
Напомним, предшественником Чеферина является Мишель Платини (возглавлял УЕФА 2007 по 2016 гг.). 14 сентября спортивный функционер заявил о своём официальном уходе с высочайшего поста организации. Отстранение Платини связано с незаконным получением двух миллионов швейцарских франков от экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Платини выступил в Афинах с прощальным словом. Он подчеркнул, что совесть его чиста, а обвинения в свой адрес он будет оспаривать в суде.