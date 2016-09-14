Афины , 14 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Новым президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) избран глава Футбольного союза Словении Александер Чеферин. Российский футбольный союз голосовал именно за эту кандидатуру, сообщает «Спорт Экспресс».

Ben Sutherland Эмблема УЕФА

Голосование проходило в Афинах сегодня, 14 сентября. За Чеферина проголосовали 42 человека, за президента Королевского футбольного союза Голландии Михаэла ван Прага — 13 человек.

Напомним, предшественником Чеферина является Мишель Платини (возглавлял УЕФА 2007 по 2016 гг.). 14 сентября спортивный функционер заявил о своём официальном уходе с высочайшего поста организации. Отстранение Платини связано с незаконным получением двух миллионов швейцарских франков от экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Платини выступил в Афинах с прощальным словом. Он подчеркнул, что совесть его чиста, а обвинения в свой адрес он будет оспаривать в суде.