Москва, 14 сентября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Федеральный центр серьезно заинтересован в честных выборах. Однако не все регионы готовы следовать предписаниям Москвы — в некоторых из них сохранение определенной конфигурации элит рассматривается региональными властями, как более приоритетная задача, чем выполнение указаний из Кремля. Об этом корреспонденту заявил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

«У нынешних выборов есть две особенности. Выборы идут на фоне экономического спада. Второе — это первые выборы, где признание легитимности выборов для федеральной власти важнее процентов», — заявил Журавлев.

Логично ожидать, чтобы одна из главных задач правящих кругов состояла в поддержании их партии, однако «мы находимся в своеобразной ситуации, когда признание результатов выборов для власти принципиально важнее, чем конкретные очки», — пояснил политолог.

«Если партия наберет 60%, но все будут говорить о не легитимности, то это хуже чем 40% при полном признании результатов. При этом под признанием результатов имеется в виду не только позиция лидеров других партий политической элиты, но в первую очередь — позиция населения», — подчеркнул Журавлев.

По словам эксперта, Россия находится под таким внешним давлением, что консолидация общества в этих условиях становится ключевой задачей. «А консолидировать общество можно только вокруг легитимных выборов, вокруг уверенности в их легитимности», — указал он.

«Нельзя сказать, что прошлые были так уж нелегитимны. Просто не это было главное. Тогда главная задача была — победить. Теперь главное — признание легитимности. И именно поэтому встаёт вопрос о скандальных округах», — подчеркнул генеральный директор Института региональных проблем.

В связи с этим члены ЦИК ездят по регионам, чтобы предотвратить любые возможные ошибки и нарушения, напомнил Журавлев: «Федеральная власть даёт установку региональной ни за что не «накручивать» голоса — обойдёмся. Они, в свою очередь, должны гарантировать, что не должно быть не то что нарушений, но даже серьёзных оснований предполагать какие-либо нарушения».

Само по себе это, однако, не гарантирует, что регионы отреагируют так, как того ожидает от них Москва. По словам политолога, региональные власти могут следовать нескольким стратегиям поведения в связи с выборами: стараться исполнить предписания федерального центра, не допуская или пресекая «нечестные» методы, воздержаться от активного вмешательства в ход процесса, наконец — действовать в своих интересах, даже если таким образом придется пойти вопреки предписаниям федерального центра о проведении честных выборов.

«Третий вариант заключается в том, что в регионах говорят: да, вы из Москвы правы, но у нас тут есть своя команда, и все её члены должны быть заняты, пристроены. Поэтому для региональной элиты в конкретных случаях — отнюдь не во всех регионах и не во всех случаях — встает вопрос, что надо своего человека провести в парламент, и в краткосрочной перспективе это важнее московских установок», — пояснил генеральный директор Института региональных проблем.

«Это проявилось уже на праймериз. Проблемы, которые тогда возникали, связаны именно с этим. На местах нужно было продвинуть своего человека», — добавил он.

Однако не следует думать, что собственные интересы региональных элит обязательно несовместимы с указаниями из Москвы, предостерег Журавлев.

«Есть ситуации, когда свой человек сам проходит, либо уже все пристроены. Тогда почему бы не выполнить приказ Москвы? Всё равно она обладает достаточными рычагами, чтобы повлиять на ситуацию. А есть регионы, где, если своего не выдвинешь, то вся конфигурация элиты посыплется. Уже «не до жиру» — в таком случае думают, что с Москвой потом будут как-то разбираться», — пояснил эксперт.

С другой стороны «возможность административно накачать выборы небезгранична, и если кандидат никак не проходит, то даже не стоит заниматься административной накачкой», — заметил Журавлев.

В конечном счете это означает, что количество «эксцессов» в отношении административного ресурса в регионах, скорее всего, будет сравнительно небольшим, резюмировал политолог.

«Другое дело, что возможны и более классические предвыборные эксцессы. Например, борьба двух влиятельных людей в регионах, когда каждый, что может, то и делает — и плевать им на московские установки. Часто это уже не зависит даже ни от административного ресурса, ни от губернатора», — отметил он.

«Но такие эксцессы всегда возможны, при том практически в любой стране. Их учесть невозможно», — уверен эксперт.

Говоря о конкретных регионах, генеральный директор Института региональных проблем отметил, что предсказать ситуацию на местах достаточно сложно — несмотря даже на то, что известна специфика тех или иных региональных элит.

Так, «за Уралом очень силен региональный патриотизм. И там гораздо важнее отношения «свой-чужой», чем межпартийные отношения. Люди там привыкли себя воспринимать отдельно от остальной страны. Восток всегда больше голосует за ЛДПР. При этом там сильны социально-критические настроения были, всегда критично относились к власти», — пояснил Журавлев.

«Элита в этих регионах, в свою очередь, ещё более обособлена — никакой московский контроль до Алтая не доберется. Здесь все понимают, что Москва рядом. Там — до известной степени самостоятельны. Это создает свои условия», — продолжил он.

Однако вовсе не факт, что такая ситуация обязательно приведет к каким-либо эксцессам на местах, подчеркнул политолог.

«Здесь будет сильнее влияние местных начальников. Но может это привести как к эксцессам, так и привести к тому, что все друг с другом договорятся — 10 человек в одной комнате сели и всё решили. Появляется как возможность для эксцессов, так и для договоренностей, которые по эту сторону Урала невозможны», — указал он.

Совершенно иная ситуация сложилась, в свою очередь, в той же Перми или Самаре, отметил Журавлев. «В Перми и Самаре лидеры регионов — «варяги». Местные элиты и местные губернаторы здесь не совсем одно и то же. Это создает интересную ситуацию».

Отдельно эксперт выделил также обстановку в Смоленске. «Там губернатор от ЛДПР, причём тоже довольно активный политик — Алексей Островский. Большой вопрос, кто там будет, собственно, «административным ресурсом», и за кого будут остальные местные власти», — заметил Журавлев.

Данная ситуация особенно интересна тем, что раньше «примеров губернаторов от ЛДПР не было вообще», что создает элемент непредсказуемости. «Был, впрочем, губернатор в Пскове, но когда он избрался, о своей принадлежности мгновенно забыл», — уточнил эксперт.

Комментируя вопрос дальнейшей после выборов роли Государственной думы в политической жизни страны, Журавлев заметил, что значение нижней палаты парламента, скорее всего, усилится.

«Конечно, Дума качественно не изменится, покуда речь не идет о конституционной реформе. Но в двух аспектах она изменится. Появление одномандатников сильнее привяжет Думу к населению. Одномандатники — депутаты от автобусной остановки и магазина. При этом сейчас позиции людей очень разные — это не то, что было 5 лет назад», — сказал политолог.

С другой стороны, в условиях ухудшения экономической ситуации роль законодательных органов власти возрастает, потому что невозможно получить кредиты, не имея утвержденным парламентом бюджет, указал Журавлев.

«Почему при Борисе Ельцине, который был конституционным императором, работал парламент? Почему он был нужен? Потому что раз в год нужен был утверждённый бюджет. Иначе ельцинская модель экономики с постоянным заимствованиям переставала работать», — напомнил эксперт.

«Если сегодня государству придётся обращаться к крупным внешним займам, к частным займам — это автоматически повышает роль парламента», — подчеркнул генеральный директор Института региональных проблем.

В конечном счете можно ожидать, что «после выборов Дума станет более значимым политическим институтом», — заключил Журавлев.

Напомним, выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут выбраны по партийным спискам, и 225 — по одномандатным округам.