Санкт-Петербург, 14 сентября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В результате масштабных работ по ремонту дорог в 2016 и 2017 годах дорожная сеть Санкт-Петербурга должна быть приведена к нормативному состоянию. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

14398 Дорога, нуждающаяся в ремонте

Как уже сообщалось, более 30% дорожной сети Петербурга находится сейчас в ненормативном состоянии.

По словам Сергея Харлашкина, естественный износ уличной дорожной сети составляет более 2% в год. Поэтому, чтобы обеспечить существенное улучшение качества дорог, необходимо обеспечить ежегодный ремонт этих 2% и еще как минимум 5−10% городских дорог.

Учитывая негативные явления в экономике, 2014−2015 год, денег на ремонт не хватало. Однако в 2016 году дорожный ремонт значительно вырос. «В этом году на дороги выделено около 6 млрд рублей при обычной норме в районе 3 млрд рублей. Поэтому количество дорог, находящихся в ненормативе, мы уменьшим как минимум на 5%», — сказал глава КРТИ.

Кроме того, напомнил он, в дорожный бюджет на 2017 год, по его словам, планируется добавить еще 7 млрд рублей. «Надеемся, что за 2016−2017 год мы дороги приведем к состоянию, соответствующему самому красивому городу мира. И достигнем того уровня, когда нам за дороги стыдно не будет», — отметил Харлашкин.

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Глава КРТИ также отметил, что деятельность комитета планируется, исходя из востребованности и пожеланий жителей города. «Взяли за правило проводить встречи с администрациями районов и с жителями районов. За последний месяц объехали почти все районы. Эта работа ведется до принятия бюджета», — сказал он.