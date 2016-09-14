Краснодар, 14 сентября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Возводить дорогу, которая разгрузит трассу, ведущую на Черноморское побережье, возможно, будут немцы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 14 сентября, инвесторы из Германии заинтересовались проектом строительства платной автодороги на Кубани.

vylip Новая дорога

Возможности реализации этого инвестпроекта обсудили на встрече в краевой администрации с участием вице-губернатора Краснодарского края Сергея Алтухова и представителя компании Standke Group (ФРГ).

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Предполагается, что платная автотрасса пройдет в обход особо охраняемой территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Общая протяженность альтернативной автомагистрали составит более 115 километров. При ее создании планируется построить мосты, эстакады и тоннели.

«Реализация проекта позволит разгрузить единственную действующую на Черноморском побережье автодорогу, создаст условия для развития горных курортов южной и юго-западной части Апшеронского района, горнолыжного курорта Лагонаки, за счет короткого выхода к Черноморскому побережью», — отметил Сергей Алтухов, добавив, чтоавтодорога пройдет в семи километрах от Гуамского ущелья и в 10 — от нагорья Лагонаки.

С немецкой стороной есть уже предварительные договоренности. Так, решено совместно разработать экономическую модель проекта по созданию альтернативной трассы, «дорожную карту» по его реализации. Однако, как подчеркнул руководитель компании Standke Group Илья Штандке, чтобы начать строительство, прежде всего, нужны государственные гарантии.

Добавим, что сегодня представители немецкой компании посетят Сочи, чтобы на месте ознакомится с площадками для реализации проекта по строительству альтернативной автотрассы.

Напомним, в настоящее время в Краснодарском крае ведется разработка новой транспортной схемы, которая позволит разгрузить дороги к морю. По мнению главы региона Вениамина Кондратьева, новая транспортная логистика, альтернативные дороги позволят снять проблему пробок в курортный сезон, а также решить вопрос со скоростным режимом на территории Кубани. При этом глава края не раз подчеркивал, что создание новых автодорог может идти в рамках государственно-частного партнерства, а новые трассы будут платными.

Как сообщало ИА REGNUM, на многочасовые пробки на дороги на черноморское побережье жалуются и туристы, и местные жители. В июле прокуратура провела проверку, и выяснила, что заторы образуются на автомобильной дороге М-4 «Дон» в Динском, Туапсинском районах, в Краснодаре и Горячим Ключе в зоне проведения ремонтных работ. Кроме того, в ведомстве сделали вывод, что неудовлетворительная обстановка на автомагистралях, возникает из-за ненадлежащего выполнения собственником автодороги и органами Госавтоинспекции края мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заторовых ситуаций.