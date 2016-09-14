Красноярск, 14 сентября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов провел выездное совещание по вопросу посадки деревьев текущей осенью. В рамках муниципального контракта на территории города будет посажено две тысячи деревьев. Часть из них — саженцы, выращенные в питомнике «Овинный» муниципального предприятия «Управление зеленого строительства». Всего здесь произрастает более 70 тысяч деревьев и 200 тысяч кустарников. Сейчас в питомнике ведется подготовка зеленых насаждений для дальнейшей посадки.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Высадка деревьев в Красноярске

«С помощью специальных машин деревья выкапываются из грунта, после чего их корневая система укрывается опилками, и саженцы устанавливаются в «прикоп» — траншею, где дерево может храниться длительное время. Все деревья — взрослые, высотой около двух метров, приживаемость составляет порядка 95%. Осенью мы посадим лиственные и хвойные деревья, такие породы как береза, липа, черемуха Маака, сосна, ясень, вяз, ель, ива, клен, яблоня, лиственница, дуб, рябина, тополь», — доложил главе города генеральный директор МП «Управление зеленого строительства» Алексей Панов.

В ходе совещания была представлена карта озеленения, которая будет реализована до конца октября текущего года. Провести посадки этой осенью планируется на 20 точках. Они определялись департаментом городского хозяйства совместно с администрациями районов и жителями города. Новые деревья появятся на территории как крупных общественных пространств, так и на городских улицах, где требуется дополнительное озеленение. В их числе улицы Свердловская, Коммунальная, Павлова, Ключевская, 9 мая, 60 лет Октября, близлежащая к микрорайону «Солнечный» территория, а также остров Татышев, парк имени 400-летия Красноярска, скверы по улице Королева, улице Шинная, улице Копылова, улице Чернышевского, по проспекту им газеты «Красноярский рабочий», сквер Победителей. Отметим, что в соответствии с муниципальным контрактом уход за посаженными деревьями будет осуществляться в течение трех лет.

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов акцентировал внимание на том, что при проведении посадок необходимо руководствоваться эстетической целостностью новых насаждений с уже существующим благоустройством, а также учитывать функциональное наполнение территории.

Присутствующий на выездном совещании заведующий садово-парковым отделом парка флоры и фауны «Роев ручей» Александр Жуков отметил, что немаловажным является расширение видового состава растений. «Конечно, условия Сибири ограничивают перечень деревьев и кустарников, которые могут комфортно произрастать на территории города. Сегодня в Роевом ручье представлено более 400 видов растений. В будущем они могут произрастать в городском пространстве при условии, что мы продолжим внедрять в озеленение новые современные технологии. Но уже сейчас разнообразить городской ландшафт можно с помощью расширения практики топиарных форм», — отметил Жуков и вышел с предложением подключить учеников школы ландшафтного дизайна парка «Роев ручей» к проектированию художественно-оформленных зеленых уголков.

Подчеркнем, что озеленение в Красноярске осуществляется как за счет средств городского бюджета, так и благодаря участию бизнес-сообщества.

«Я недавно живу в Красноярске, но за эти четыре года он семимильными шагами развивается в плане озеленения и создания образцов садово-парковой архитектуры, — сказал директор частного парка «Сады мечты» Евгений Красинский. — К примеру, по соседству с нашим парком находится парк имени 400-летия Красноярска, где каждый месяц создается что-то новое. И мы не боимся, что он отнимет у нас клиентов, наоборот, сотрудничая с городом, обмениваясь своими наработками, мы формируем пространство в едином ключе».

В завершение совещания Эдхам Акбулатов отметил, что поэтапная, масштабная работа по озеленению города реализуется в рамках формирования «зеленого каркаса», который предусмотрен Генеральным планом развития Красноярска: «Начиная с 2012 года, озеленение — приоритетное направление нашей работы. За четыре года благоустроено около 124 скверов, парков, уголков отдыха, всего более 100 га городской территории — это либо новые объекты озеленения, либо реконструированные ранее существующие парки и скверы. Безусловно, эта работа будет продолжаться, поскольку в соответствии с Генеральным планом территория рекреационных пространств должна быть увеличена на 85% относительно существующих параметров. Поэтому мы обустраиваем новые питомники в пригороде, что позволит повысить эффективность работы озеленителей и предложить красноярцам более широкий набор пород кустарников и деревьев, которые будут украшать улицы нашего города».