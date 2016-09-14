Москва, 14 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Кандидаты в президенты США по-прежнему разыгрывают «российскую карту» в своих предвыборных кампаниях. Об этом 14 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Мы констатируем, что «российская карта» и «карта» нашего президента временами буквально становится решающей в избирательном процессе США. Было бы гораздо приятнее, если бы эта карта играла позитивную роль, в позитивном ключе», — сказал Песков.

По его словам, вместе с тем, в Москве не могли не заметить проявления «зачастую махровой русофобии»: «Можем в этой связи только выразить свое сожаление».

Напомним, выборы в США состоятся 8 ноября 2016 года. Главная борьба, как полагают эксперты, развернётся между кандидатом от демократов Хиллари Клинтон и представителем республиканцев Дональдом Трампом.

Отметим, что в последнее время эксперты всерьёз заговорили о возможности замены Клинтон в её предвыборной борьбе. Поводом для данных разговоров послужил инцидент, заснятый с нескольких ракурсов: на кадрах видно, как Хиллари Клинтон под руки ведут к её автомобилю, а в конце она не может удержаться на ногах. В предвыборном штабе кандидата от демократов объяснили данный инцидент «недомоганием».