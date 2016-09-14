Москва, 14 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Объем средств Резервного фонда России за 7 месяцев в рублевом эквиваленте составил 2,6 трлн руб., уменьшившись на 29,7% в связи с использованием средств Резервного фонда на финансирование дефицита бюджета и отрицательной курсовой разницей, образовавшейся в результате переоценки средств на счетах в Банке России. Такие данные приведены в докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь-июль 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте составил 4,8 трлн руб., уменьшившись на 7,4% за счет отрицательной курсовой разницы от переоценки средств ФНБ и направления средств на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в 2015 г.

Государственный долг Российской Федерации по состоянию на 1 августа 2016 года составил 10,8 трлн руб., уменьшившись с начала года на 1%. Государственный долг равен 13,8% утвержденного объема ВВП на 2016 год.